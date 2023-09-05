疫情期間2200間客房改共居、長租　高力翟聰料酒店現供不應求

近年受疫情影響，不少酒店物業紛紛被改變用途，用作長租、共居空間，甚至學生或青年宿舍，個別大型發展商亦擬把旗下酒店物業改劃為住宅項目。高力國際香港資本市場及投資服務行政董事翟聰接受《香港01》專訪表示，在疫情期間，全港有多達約2,200間酒店客房被改劃，因此預計短期內酒店供應不會回復，導致出現供不應求情況。他指，由於投資物業市場出現回落，目前酒店放盤叫價已較高位回落15至20%，預計酒店類別的大額成交將會有所增加。



據高力資料顯示，在2020年至2023年第三季，期間市場錄得約16宗酒店成交，總成交金額約150億元，所涉及的酒店房間數目多達3,599間。不過隨疫情發展，相關酒店房間出現用途改變的情況，有多達約2,200間酒店房間改為長租、共居或學生宿舍等用途，佔比高達約60%。

旅客數字跌至零亦「唔洗倒閉」

高力國際香港資本市場及投資服務行政董事翟聰指，在疫情期間，本港訪港旅客數字大插水，跌至近乎「零」，不過當時一眾酒店依然「唔洗倒閉」，主要由於受惠政府推出防疫酒店等政策，不少酒店在最惡劣情況下，依然能夠維持20%至30%的入住率，足以維持酒店運作。

酒店叫價由高位回落20%

除此之外，他指出，在疫情期間，部份酒店更改變營運策略，把不少房間改為長租用途、學生宿舍、共居空間以至人才公寓，成功帶動入住率升至70%至80%。

投資物業市道中，他表示，最看好酒店市場前景，又指目前酒店物業放盤叫價已較高位回落15至20%，認為具吸引力，又指目前酒店物業已成為不少本地投資者、基金投資者及家族辦公室的目標。

酒店用途靈活「可長可短」 吸引投資者關注

他補充，市場上部份投資者已發現到酒店物業，在運作上有一定靈活度，可因應不同情況彈性調整策略，隨時採用「可長可短」的形式營運，因此特別看好酒店範疇的投資物業。疫情期間，全港有多達約2,200間酒店房間改為其他用途，包括長租、共居空間等，令到可供旅客使用的酒店供應有所減少，一旦旅遊業市況回暖，市場對酒店需求將會大幅上升，屆時或出現「供不應求」的情況。

翟聰預計，下半年酒店交投個案會有所增加，料位於四大核心區及商業區的酒店會較受歡迎。又指由於不少海外或內地學生回歸本港，因此預計不少基金也有興趣買入鄰近大學機構的市區酒店，以針對學生租務市場，該類酒店大多數提供逾百間客房，部份客房可容納2至3人居住。

對於整體零售及旅遊市道正進一步復甦，政府近月更有意刺激夜經濟，翟聰表示，相關政策方向正確，不過認為政府落實措施前，應該想清楚，同時也要多聆聽社會聲音，需要花心思想出一個具吸引力、令市民願意外出消費的措施。