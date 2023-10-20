集體回憶回歸！相隔一年THE BODY SHOP重回西洋菜南街　月租40萬

近年零售市況疲弱，旺區主要街道舖位空置率高企，其中屹立旺角西洋菜南街近三十年的THE BODY SHOP，更在2022年8月，因配合友誠商業中心的大型維修工程而遷出。不過有市場消息指出，友誠商業中心近月已完成翻新，而業主與THE BODY SHOP新近也重新商討，最終該品牌成功重新落戶同一舖位！市傳是次THE BODY SHOP的月租水平約40萬元。



位於港鐵旺角站E2出口前方單邊轉角位的西洋菜南街51號友誠商業中心，大業主為「麻雀館大王」石鑑輝家族，近年大廈進行翻新，因此大廈基座舖位的舊租戶在近年全部遷出。

全新概念店 風趣圍板「咁耐無見 照舊THE BODY SHOP等」

相隔一年回歸的THE BODY SHOP，是次租用同一舖位，即為西洋菜南街51號友誠商業中心地下C號舖，面積約876平方呎，與過往一樣同為單邊舖位，市傳月租約40萬元，即呎租約457元。該舖位目前已經圍板進行裝修工程，圍板上招紙提及，店舖將會打造全新工作坊概念店，預計於11月上旬開幕，更風趣寫上「咁耐無見 照舊THE BODY SHOP等」。

據了解，THE BODY SHOP早在30年前已租用友誠商業中心的單邊地舖，由於鄰近旺角站E出口，同時又位於主要街道西洋菜南街交界，因此一直是市民相約前往旺角的集合地點。

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90年代進駐、月租最貴升至160萬

資料顯示，THE BODY SHOP以往租用的舖位為友誠商業中心地下C、D號舖，面積約1,690平方呎，該品牌早於九十年代初進駐，初時月租約33萬元，至零售高峰期2013年時，舖位月租曾達160萬元，呎租約946元，十多年間舖租爆升了3.8倍。而2019年8月曾續租，惟當時剛爆發社會運動，舖位月租回落至90萬元，呎租約532元，仍較最初的月租有約1.7倍增長。

THE BODY SHOP在2022年8月，因配合友誠商業中心的大型維修工程而遷出，相隔一年多後，品牌重新回歸該單邊舖位，不過舖位面積有所減少。

THE BODY SHOP西洋菜街分店將於8月15日起暫停營業。（歐嘉樂攝）

THE BODY SHOP去年指與業主磋商未來合作機會

事實上，去年8月份THE BODY SHOP曾指，品牌與友誠商業中心業主為長期商業夥伴，關係密切，又指旺角區為本地零售業重要據點，品牌亦會與業主磋商未來合作機會。

友誠商業中心近年進行全面翻新，大廈外牆裝設兩個巨型戶外LED電子屏幕，正門及電梯大堂亦已一併翻新，以提升物業的整體形象及購物氛圍，翻新工程早於今年首季完成。翻新後，友誠商業中心地下至2樓最多可分間出約9個商舖出租，面積由160平方呎起，亦可由單一租戶承租，涉約1.3萬平方呎樓面。

參考THE BODY SHOP於旺角區目前有3間分店，西洋菜南街店屬唯一街舖，其餘兩間在商場內。（歐嘉樂攝）