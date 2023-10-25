地產建設商會：施政報告未全面考慮社會意見　促請全撤辣

【施政報告2023/印花稅/買家印花稅/新住宅印花稅】在施政報告內，特首李家超在「眾望所歸」下宣佈為樓市「減辣」。不過香港地產建設商會卻表示新措施「減辣」力度不足，促請政府全面撤銷辣稅，助力樓市及經濟復常。



香港地產建設商會表示，歡迎行政長官今年的施政報告推出多項覓地建屋、寬減辣招稅和提振樓市的措施·新政策將有助穩定樓市，減輕置業者的稅務負擔，並吸引更多海外專才和投資者來港工作和生活。惟施政報告中未有全面考慮業界和社會的廣泛意見，全面撤銷所有辣招稅，對此深感可惜。因此商會呼籲政府進一步撤銷所有辣招，助力樓市復常，帶動香港經濟得以復甦。

支持政府房屋供應及放寬居屋按揭保證期措施

香港地產建設商會補充，樂見施政報告中提出多項加快公營房屋供應，提速造地和建屋的措拖，包括進一步精簡土地和樓宇發展行政程序、擴大標準化補地價的安排、放寬舊樓重建強拍門檻，以及延長資助出售房屋按揭貸款保證期至50年等，這一系列新政策，將有助加快土地和房屋的供應，以及舊區重建的步伐。

啟德居屋啟朗苑。（蔡偉南攝）

發展商投地意欲削弱影響政府收入

但商會認爲，香港樓市的健康發展與整體經濟息息相關，目前的高息環境以及經濟前景不明朗等因素將削弱發展商的投地意欲，最終影響政府的賣地收入，為此，商會促請政府在檢視土地房屋政策時，從宏觀角度考慮當下的經濟環境和社會狀況，以市場主導的思維，進一步撤銷所有辣招稅，從而推動樓市和香港經濟全面復常。