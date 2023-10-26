施政報告後首新盤開價　英皇「親民價」推澄天55伙　折實440萬起

《施政報告》出爐後首個新盤開價，為英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天今日（26日）公布首張價單，涉及55伙，折實平均呎價為17,086元，折實入場440.14萬起。



「親民價」推售 楊政龍：減辣措施出台對市場有即時成效

英皇國際副主席楊政龍表示，首批單位以「親民價」推出，價格比同區新盤折讓一半，逼近二手樓價錢，希望幫助年輕人置業。他透露價單提供5種付款方式，最高折扣5%。項目將於即日開放示範單位及接受認證登記。

對於昨日公佈的施政報告，楊政龍認為減辣措施出台後已經對市場有即時的成效，特別是放寬第二套房的措施，相信會吸引投資客入市。

折實入場一房440.14萬起

首批55伙戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積245至881平方呎。當中一房佔28伙、兩房佔27伙，當中價單售價463.3萬至785萬元，價單呎價為16,199元至20,456元，以最高5%折扣優惠計，折實售價由440.1萬元至746萬元，折實呎價由15,390元至19,434元。

當中入場單位為6樓E室，實用面積286平方呎，屬一房間隔，折實為440.14萬元，呎價15,390元。另入場兩房為6樓F室，實用面積400平方呎，折實為627.57萬元，呎價15,689元。

英皇藝人衛詩雅（左）、英皇國際副主席楊政龍。（右）

弦岸今年6月推50伙 開放式入場513.9萬

參考南區鴨脷洲同屬單幢樓的新盤弦岸，於2023年6月推出首張價單涉及50伙，折實平均呎價26,862元，入場開放式戶實用面積205平方呎，折實售價513.9萬元；另鴨脷洲逸南，於2021年5月推出首張價單涉及50伙，折實平均呎價25,228元，入場開放式戶實用面積186平方呎，折實售價逾427.6萬元。

全盤110伙單位 提供一房至三房

澄天將提供110伙單位，戶型涵蓋一房至三房，包括57伙一房單位，44伙兩房及9伙特色單位。標準戶方面，一房戶型實用面積介乎285至325平方呎，兩房戶面積約400平方呎，而特色單位面積245至881平方呎。預計關鍵日期為2025年3月31日。