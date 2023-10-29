KOL話難借錢買樓樓價必跌　但冇話業主知借錢難、唔敢賣樓好難跌

在特首發表施政報告之前，有外資分析員對記者話，雖然香港樓價已經跌了差不多20%，但惡夢才剛剛開始，有人問點解銀行家會咁樣講，如果咁叻，應該早在股市下跌之前就要提醒股民。唔講大家都未必會留意，恆指比2018年初最高峰時下跌超過一半，現在樓市只跌20％，在不少分析員眼中，樓市仍然有大把水位下跌，說剛剛開始亦不是太過份。



有人唔明白，在特首施政報告之前，大家都估到將會撤辣，只是全撤抑或半撤，但點解咁夠膽在施政報告之前趕住對傳媒講樓市惡夢開始，是否有什麼不為人知消息，其實消息的確有，亦不是什麼不為人知，只要在買樓的時候問過銀行借錢，就知道樓市會下跌，因為很難問銀行借錢買樓，我估計外資分析員知道唔借錢俾人買樓的政策是會繼續下去，所以咪夠膽講樓市惡夢剛剛開始。

有人認為外資分析員疏忽了一件事，業主亦知道很難向銀行借錢買樓，所以唔夠膽賣樓，供應減少，樓價就算下跌都不會太急。老實說，外資分析員又點會疏忽，對記者發表的雖然只是一個分析員，但背後有一個團隊幫手做嘢，業主雖然唔賣樓，但銀行有一個絕招，就是預測樓價下跌迫客戶賣樓。

本來樓市預測這個工作是由測量師去做，但就會得失客人，冇測量師願意做，銀行分析員唯有赤膊上陣，況且強迫客戶還錢的主動權又是在他們手中，本來是毫無瑕疵，但在分析員發表之後，銀行股價急跌，原因是持有銀行股票的按揭客戶知道，銀行即將追他們還錢，客戶先下手為強，首先賣走那些銀行股票，不少人認為，如果沒有那位外資分析員記者會，大家未必知道銀行追數這個策略，就唔會咁狠心賣走手上持有銀行股票，足夠應付銀行追數，銀行迫唔到客戶賣樓，樓市惡夢又點會開始。

湯文亮表示，恆指比2018年初最高峰時下跌超過一半，現在樓市只跌20％，在不少分析員眼中，樓市仍然有大把水位下跌，說剛剛開始亦不是太過份。（蔡偉南攝）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。