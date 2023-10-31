負資產按季升2.3倍報1.11萬宗　經絡曹德明：料第四季負資產續升

香港金融管理局今日（31日）公布2023年第三季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第二季末的3,341宗，增加至2023年第三季末的11,123宗。有按揭業界人士認為，《施政報告》雖然有多方面「減辣」措施，對疲弱的樓市有提振作用，但購買力釋放需時，料樓價未必會即時回升。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年下半年受息口上升、交投下跌以及發展商減價推售新盤等多個因素影響，本港樓價已由升轉跌。根據差餉物業估價署數據顯示，今年9月份私人住宅售價指數報332.1點，連跌5個月，與2021年9月份的歷史高位398.1相比更急挫16.57%。

另外，今年第3季私人住宅售價指數報338.1點，比第二季351.4點下跌12.5點或3.6%，連升兩季後回落，並創2017年第2季後的季度新低，鑑於第3季樓價下行，負資產個案亦有所急增。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

料第四季負資產個案仍有上升壓力

最新一份《施政報告》推出多方位「減辣」措施，曹德明認為，現時市場觀望氣氛將逐步消除，買家將加快入市決定，對現時疲弱的樓市帶來提振作用。但購買力需要時間釋放，加上現時一手貨尾積壓，發展商傾向以低價策略推售新盤，料交投量或於第4季有所回穩，但樓價未必會即時回升。

他預料，第四季負資產個案仍有上升壓力，並最快於明年上半年才會高位回落。他提醒，有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，按時供款以及預留充足的後備資金。