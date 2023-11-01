中原十大屋苑10月錄118宗成交　按月升19.2%　過半數屋苑錄升幅

中原地產十大屋苑10月份錄得118宗成交，較上月增19.2%，其中半數屋苑成交量錄升幅，分別為太古城、海怡半島、美孚新邨、黃埔花園及沙田第一城；至於，康怡花園及映灣園則按月持平；其餘則錄下跌。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自9月底財政司司長放風樓市或有望減辣後，市場氣氛明顯好轉，政府上周正式宣布樓市減辣後，刺激部份潛在買家出動睇樓，交投量亦隨即上升，料樓市繼續向好，下月交投量或可倍增。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區三大指標屋苑成交量均錄升幅

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月錄17宗成交，較上月增加5宗或41.7%，平均呎價上升5.7%，報約15,713元。本月買家入市步伐明顯較上月加快，其中有80%成交於施政報告發表前錄得，主要是因為部份用家因擔心政府減辣後，業主會收窄議價空間，故紛紛趕在報告前入市，因大多為減價成交，平均實用呎價未有顯著上升。

至於海怡半島本月錄10宗成交，較上月急升2.3倍，主要因上一月的比較基數低所致，現時成交量仍處於低位水平。

美孚新邨成九龍區交投量最高屋苑

九龍市區方面，美孚新邨本月全月錄得18宗成交，比上月多1宗，已是九龍區四大藍籌屋苑交投量最高，平均實用呎價進一步回落至10,498元，按月跌幅達7.8%，反映區內業主普遍願意減價求售，吸引買家加快入市。施政報告正式落實樓市減辣，對樓市起刺激作用，料下月交投持續轉旺。

黃埔花園本月交投可謂量升價跌，全月錄得9宗成交，比上月全月4宗交投量升125%，成交轉活躍，平均實用呎價則按月下調3.1%，最新報12,744元。

嘉湖山莊錄23宗買賣成交

新界區方面，沙田第一城本月錄22宗成交，較上月錄13宗升近7成。施政報告前市場已經預計政府大機會推出有利樓市措施，部份買家選擇偷步入市，減辣落實後，對市場屬正面消息，增強買家入市信心，整體交投氣氛由谷底回升，不過息口高企下，買家入市仍以減價貨或低市價單位為主，若業主提供較大議價空間，單位亦有承接。

嘉湖山莊本月錄得24宗買賣成交，較上月減少1宗或4%，當中20宗是施政報告前成交；呎價表現則平穩，本月平均實用呎價8,552元，與上月8,526元相若。