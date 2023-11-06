全港首座摩天大樓怡和大廈50周年　置地歷史檔案、珍貴藏品曝光

香港地標性建築，全港首座摩天大樓怡和大廈（前身為康樂大廈），今年正式落成50周年。怡和集團與置地為此舉行一系列慶祝活動，包括舉辦雙展覽及導賞團等活動，主題為怡和大廈建築特色及其歷史變化。其中一個展覽更邀請香港本土藝術家又一山人（Stanley Wong）策展，通過獨特的攝影視角和真實的人文故事，捕捉大廈與港人的相伴時光。



設標誌性圓形玻璃窗1748扇

怡和大廈於1973年落成，樓高52層，曾為香港、甚至亞洲最高的建築。當時大廈擁有亞洲最快的電梯及最大的空調冷卻系統，落成時位處海旁，更可盡覽維港景觀。對於怡和大廈的建築特色，不得不提的是其1,748扇標誌性圓形玻璃窗，設計新穎，為區內商廈樹立劃時代的新標準。時至今日，怡和大廈仍然在不斷創新和求變，以配合綠色建築及可持續發展的需要。獲得香港綠色建築議會的認可，獲得 「綠建環評」鉑金級的最高級別認證。

怡和大廈

置地公司歷史檔案部藏品首展出

置地公司歷史檔案部藏品首展出 「圓緣半世紀」展覽於怡和大廈一樓舉行，展示一系列珍貴舊照及展品，重現這幢標誌性建築物有趣的歷史，並回溯它在香港故事中扮演的角色。由置地公司歷史檔案部精選17件珍貴藏品，包括怡和大廈的設計草圖和海報等，均是首次公開展出。

由置地公司歷史檔案部展精選17件珍貴藏品，包括怡和大廈的設計草圖和海報等， 均是首次公開展出。

又一山人鏡頭捕捉大廈與港人的相伴時光

另一展覽「怡和大廈50前行——又一山人攝影日常」展覽位於怡和大廈地下，由著名藝術家又一山人（Stanley Wong）策展，展現怡和大廈與港人的故事。又一山人熱愛香港人文風貌，是次展覽以鏡頭捕捉多位與怡和大廈息息相關的合作夥伴、租戶和員工與怡和大廈的相伴時光，包括怡和大廈建築師、怡和大廈平面設計師、怡和大廈落成以來長期租戶、置地資深員工等，透過獨特角度及人物故事，從1,748扇玻璃圓窗回顧大家奮發圖強 的初心，與未來可期的盼望。每張照片都蘊含著與怡和大廈相關的獨特故事和特殊情感。

當中，胡關李羅律師行從1973年怡和大廈落成起進駐，直至今天依然為大廈的忠實租戶。創辦人關卓然於展覽中提到，認爲大廈的圓窗設計十分獨特，更為他們律師行帶來很好的風水。

即日起至12月舉行特備導賞團

公眾展覽之外，一系列的免費特備導賞團由現在起至12月期間舉行，歡迎公眾參觀怡和大廈及中環其他標誌性建築物，了解置地公司發展背後的故事與歷史。

活動簡介

「圓緣半世紀」

日期：2023 年 11 月 2 日至 2024 年 1 月 4 日

地點：中環康樂廣場 1 號怡和大廈一樓

「怡和大廈 50 前行 —— 又一山人攝影日常」

日期：2023 年 11 月 2 日至 2024 年 1 月 4 日

地點：中環康樂廣場 1 號怡和大廈地下