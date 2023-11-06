三組客搶購新葵芳花園　終555萬沽　業主持貨20年賺逾四球｜多圖

樓市減辣後，二手市場依然疲弱，不過新葵芳花園有兩房單位竟獲三組準買家搶購，終以555萬元沽出，屬減辣後該屋苑首宗成交。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵芳花園B座高層07室，實用面積415平方呎，屬兩房間隔。原業主於今年8月以630萬元叫價放盤，並於10月初調至570萬元，單位新近再減至560萬元的底價後，即吸三組準買家洽購，終以555萬元沽出。

低出價準買家先簽合約、望另一家爽約即時補上

許偉業表示，單位於減價後一度出現兩組準買家搶購，其中一個準買家親自駕車到業主屋企交票落訂，更由原先出價530萬元追價至540萬元。不過當時業主已表示有買家願意出價548萬元購買，並有意追價至555萬元入市。因此該名出價530萬元的準買家表示可以先簽合約，待該名出價548萬元的買家爽約後即時補上。

↓↓新葵芳花園B座高層07室↓↓

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終由第三名買家買入

最後由於出價548萬買家爽約，加上業主心態不設補上及堅持要555萬元才會賣出單位，故當時未有錄得成交。直至昨晚，一名早前出價的另一買家因見上述單位銀行估價「估突」至617.5萬元、見單內有裝修及政府已減辣，故願意提價至555萬元入市。

持貨至今20年 單位升值4.55倍

據知，原業主於2003年9月100萬元購入作收租，持貨至今20年，是次轉手帳面獲利455萬元，單位期內升值4.55倍。