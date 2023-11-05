2016年買入都要蝕！　西貢逸瓏海滙510萬沽　持貨7年蝕64萬｜直擊

二手市場缺乏承接力，樓價一跌再跌，甚至連2016年買入的西貢半新樓逸瓏海滙都要蝕讓離場。



世紀21西貢區營業董事廖振雄表示，是次成交單位為西貢逸瓏海滙第2座高層F室，實用面積378平方呎，屬一房間隔，望內園景。原業主早前以560萬元叫價放盤，最終經議價後，減價50萬元至510萬元沽出單位，減幅達8.9%，實用面積呎價約13,492元。

據了解，原業主於2016年11月購入上址，當時作價574萬元，持貨7年至今將單位轉售，帳面虧蝕64萬元離場，物業期內跌價11%。

↓↓西貢逸瓏海滙第2座高層F室↓↓

逸瓏海滙近一年全數見紅

撇除上述成交，逸瓏海滙今年初至今，暫錄9宗二手買賣，當中有8宗需帳面需損手，帳面蝕幅由1%至近10%，而餘下1宗帳面獲利個案，賺幅只有1%，扣除雜費後料實蝕離場。

至於最「慘烈」兩宗二手蝕讓成交為逸瓏海滙3座中層D單位，實用面積581平方呎，於2019年908.2萬元購入，今年6月以818萬元沽出，帳面輸90.2萬元，貶值近10%。另一宗蝕10%的個案為逸瓏海滙1座中層D單位，實用面積586平方呎，於2020年買入單位，當時買入價為912萬元，於今年8月以820萬元沽出，帳面蝕92萬元，同樣貶值近10%。