澄天連沽兩伙平台特色戶、吸金1240萬　星凱．堤岸三房1141.7萬沽

一手市場銷情略為回暖，本月首6天錄逾140伙新盤成交。其中香港仔澄天單日連沽兩伙平台特色戶，吸金1,240萬元。另火炭星凱．堤岸以1,141.7萬沽三房。



澄天1240萬沽兩伙平台特色戶

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天，今日（6日）以招標形式沽兩伙平台特色單位，吸金1,240萬元，涉及為5樓C室及5樓E室，實用面積各為365及245平方呎，連104及144平方呎平台，分別為兩房及一房間隔，成交價為750萬元及490萬元，呎價為20,548及20,000元。其中5樓C室呎價更創項目新高，亦於不足一周內沽清5樓全層平台特色戶。

英皇國際集團有限公司副主席楊政龍表示，將按市場需要以招標形式推出尚餘待售的特色戶，當中包括兩個設於26樓頂層連天台三房特色單位。

火炭星凱．堤岸連沽兩伙吸金逾2100萬

另外，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸亦錄得兩宗成交，套現2,199.4萬元，其中5座39樓B室，實用面積492平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，剛以1,057.7萬元售出，實用呎價21,498元。

另一伙為5座5樓A室，實用面積633平方呎，三房間隔，附設299平方呎平台，成交價1,141.7萬元，實用呎價18,036元。項目9月重推以來沽出39伙，套現逾4.5億元。樓盤開售至今累售911伙，合共套現逾94億元，平均呎價20,366元。