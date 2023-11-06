盈置推20項銀主盤　天海匯開拍價單月劈118萬　御金．國峯冇減價

盈置地產於上月底新一份《施政報告》公布減辣後舉行首個物業拍賣會，一口氣推出20個銀主盤，惟其中4個開拍前收回，其餘16個拍賣物業則未有承接而收回。



該行於11月21日再推出20項物業，全部均屬銀主盤，其中住宅物業涉及16伙，當中4涉及為公居屋物業，另有1伙獨立屋，以及3伙村屋。而非住宅物業包括寫字樓及商舖則共佔4伙。以開價計算，總價超過9,000萬元，其中有四成物業以250萬元或以下的價格作為開價。



↓↓天寰天海匯1座高層D室↓↓

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天寰天海匯銀主盤月內劈118萬元求售

當中，啟德沐寧街1號的天寰天海匯1座高層D室銀主盤，實用面積453平方呎，屬兩房間隔，新近開價850萬元起開拍，呎價約18,764元，較今年10月時以968萬元，大幅減價118萬元或12%。

另外，據中銀網上銀行估價，上述單位估價為978萬元，而滙豐估價則為948萬元，即目前開拍較估價低出10.3%至13%。原業主於2017年以約947萬元買入，以開價計目前叫價較買入價低約97萬元或10%。

↓↓御金．國峯6座高層B室↓↓

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油麻地御金．國峯銀主盤未見有減價

至於上次未能成功賣出的油麻地御金．國峯6座高層B室銀主盤，仍然以595萬元起拍，呎價約14,875元。據知，該單位實用面積約400平方呎，屬一房間隔，望維港景，單位內櫳闊落，以交吉型式拍賣。原業主於2012年以約692萬元買入，以開價計目前叫價較買入價低約97萬元或14%。

除住宅物業外，尖沙咀購物地段的僑豐大廈地舖銀主盤，建築面積500平方呎，並附帶閣樓，新近開價1,250萬元起開拍，呎價約25,000元，較今年10月時以1,430萬元，大幅減價180萬元。

↓↓僑豐大廈地舖銀主盤↓↓