恒地西洋菜北街項目命名曉柏峰　料周四公佈樓書、提供492伙

恒地（0012）旗下長沙灣西洋菜北街項目今日（7日）正式命名為曉柏峰（THE PADDINGTON） ，涉及492伙。該盤最快於周四公佈樓書，並同時開放示範單位，及後隨即開價，料首張價單涉約100伙。



最快周四上樓書 周內開價料推約100伙

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，集團積極地測試市場，正在分析減辣對市區中小型的影響。項目周四上載樓書、開放示範單位，最快周內開價，料首張價單料推出約100伙。戶型涵蓋開放式至兩房單位，又指銷售進度取決於售樓中心，因為其正「追落後」。

背依主教山 曉柏峰有「曉珀·御」與「曉珀」系列基因

項目名稱參考澳洲悉尼城市Paddington，指該城市為一個歷史文化農厚城市，培養出多位知名設計師。

另外「THE PADDINGTON 曉柏峰」背依主教山山巒，坐擁盈山翠柏的靜謐景致，有着「曉」照「柏」嶺之悠然自居；「峰」意指擁登峰造極之大器昂揚，更代表著項目頂層高於主教山。同時，「曉柏峰」繼承着恒基兆業在「THE PADDINGTON 曉柏峰」附近位處界限街的「曉珀·御」與「曉珀」系列的基因。

項目由兩座住宅大樓組成 共提供492伙單位

THE PADDINGTON 曉柏峰由兩座住宅大樓組成，提供492個單位，主打一房及兩房戶型，另設特色戶，預計關鍵日期為2025年9月30日。