內地富豪｜石門商廈W LUXE頂層天台戶傳6000萬沽　三年勁蝕54%

核心區寫字樓市場走勢持續向下，新界區商廈跌幅更大，市傳出現驚人貶值一半個案。市場消息指出，由內地超級富豪、深圳市同心俱樂部理事肖潭平持有的沙田石門商廈項目W LUXE頂層連天台全層戶，新近以不足6,000萬元沽出，較2020年1.29億元，帳面貶值約54%，蒸發高達接近7,000萬元。



市場消息透露，上述物業為石門商廈項目W LUXE，27樓頂層連天台全層戶，面積共約6,676平方呎，天台面積3,116平方呎，平台面積960平方呎。該物業市傳以約5,928萬元沽出，成交呎價8,880元。

業主肖潭平為同心俱樂部理事

據悉，原業主為盛基房地產投資有限公司，公司董事為肖潭平，於2020年11月以逾1.291億元買入該單位。肖潭平為深圳市同心俱樂部理事，亦為深圳市華盛控股董事局主席。而同心俱樂部是由多個內地頂級富豪組成的組織，成員背景均相當顯赫，包括全國政協、在港狂掃超級豪宅的祥祺集團主席陳紅天、佳兆業郭英成、「比亞迪」總裁王傳福、商人黃楚標等。

三年前每呎1.9萬元 創大廈呎價新高

肖潭平於2020年11月以逾1.291億元買入該單位，當時成交呎價約19,339元，創大廈呎價新高紀錄。此外，三年前買入商廈物業，肖潭平支付樓價8.5%的稅款，即約1,097.4萬元，單是此稅額，已足夠在太古城購買一個兩房單位。

事實上，肖潭平過去在港亦有入市動作，包括在2016年9月以2.85億元購入灣仔會景閣中層全層。另外，肖氏亦不時參與捐贈活動，如在2017年向恒生管理學院（現稱香港恒生大學）捐贈，該校部分設施亦以其名字及其妻子名字命名。