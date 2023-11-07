NOVO LAND 2A期周六價單賣154伙　折實入場335.4萬　超購逾4倍

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2A期今日（7日）公佈最新銷售安排，項目落實本周六（11月11日）發售186伙，當中以價單賣154伙單位，折實平均呎價13,541元，折實入場335.4萬元。另招標32伙特色單位。發展商表示，截至昨日收約800個認購登記，以價單154伙計，超購逾4倍。



周六以價單形式發售的154伙，戶型涵蓋開放式至三房，其中開放式佔10伙、一房佔26伙、兩房佔72伙、三房佔46伙，折實售價335.4萬元至914.68萬元，呎價介乎12,345至14,990元。整批市值近11億元。

新地雷霆：政府吸納人才反應良好

新地副董事總經理雷霆表示，項目目前收票情況理想，截至昨日收飛約800票，以價單154伙計，超購逾4倍。項目將於周五下午兩時截飛，周六早上9時開售，另設大手客組別。他另指，市場上不少利好消息出現，指政府吸納人才政策反應良好，年內租金水平已升8%，相信可能以帶動市場交投。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理總經理陳漢麟（右）

↓NOVO LAND 第2A期CHARLOT第1A座18樓A1單位↓

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加推5號價單117伙 折實入場341.61萬起

為配合項目銷售，NOVO LAND 2A期今日亦加推5號價單，涉及117伙單位。戶型涵蓋開放式至三房，其中開放式戶佔7伙、一房佔16伙、兩房佔52伙、三房佔42伙，售價介乎341.61萬元至914.68萬元，呎價12,913元至15,143元。

上周加推93伙 折實入場開放式335.5萬起

NOVO LAND 2A期上周加推93伙， 戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式戶佔3伙、一房戶佔10伙、兩房戶佔52伙、三房戶佔28伙。第4號價單提供93伙單位，面積介乎238平方呎至693平方呎，扣除15%，折實售價由335.49萬元至893.18萬元，呎價介乎12,345元至14,448元。以價單計整批單位市值6.8億元。

當中入場開放式為Arreso 第5座3樓E室，實用面積為238平方呎，折實售價為335.49萬元，折實呎價為14,096元。