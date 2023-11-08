港式冰室月租45萬進駐佐敦九龍中心三層巨舖　租金較高峰大跌8成

核心區零售舖位租務回暖。市場消息指，佐敦彌敦道192號協成行九龍中心基座三層舖位，面積達6,000平方呎，新近獲港式冰廳以月租45萬元承租，惟租金水平較10年前舖市高峰期大跌8成。該舖位前身為協成行何文田新盤芳菲的售樓處。



資料顯示，是次舖位租賃成交為佐敦192號協成行九龍中心地庫、地舖連同一樓，各層面積分別為約2,065平方呎、1,984平方呎，以及1,994平方呎，三層總樓面6,043平方呎。

據了解，新租客為紅島冰廳，該食肆現時於旺角彌敦道594號擁有店舖。新租客看中該舖位位置優越，對正交通燈位置，位處於當眼處，可以聚集人流，故以45萬元租入上述舖位，料是次成交將用作為擴張第二間分店之用。

佐敦192號協成行九龍中心。（代理提供）

該舖位歷盡興衰 租金水平較高峰期跌8成

上述舖位早於1994年由知名服裝品牌bossini以月租75萬元進駐，於五年後1999年加租到89萬元，及後自由行興起，2011年月租增至120萬元。

至於，該舖位租金高峰就要追溯到2013年7月，當時由周生生以月租240萬元搶租該舖位地庫及地下兩層，而2014年佔中運動發生，2015年租金減至200萬元續租，於2016年約滿交吉。

而於同年11月，由佐丹奴以月租90萬元租用三層舖位，及後亦曾由時裝店包活斯以短租形式15萬元租用。而在疫情兩年間，該舖位一直由業主協成行自用，作為何文田新盤芳菲的售樓處。