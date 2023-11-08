標普稱若美10年期債息續高於4厘　香港樓價或挫2成

評級機構標準普爾發表報告，指出香港樓市在明年將經歷困難的一年。在經濟增長動力疲弱﹑利率上升及供應過剩情況，預料明年樓價將跌5%至10%。一旦美國利率長期處於4厘，不排除樓價將錄得2成跌幅。不過該行仍相信給予評級的本港發展商，可以安然渡過樓市下行周期。



標普指出就算樓價下跌2成，該批大型發展商亦不會出現任何財務問題，又指出在樓價大跌情況下，相關發展商可以增加市場佔有率。同時透過犧牲毛利率為代價，促使銷售額可以達標。標普預期香港發展商從2023至25年期間，毛利率將會下跌﹑負債比率則會提高‧

標普指出一旦至2025年，美國10年期債息仍企於4厘以上，而非該行早前預期的3.6厘，不排除香港樓價會從今年9月時水平再跌2成。

業主供款負擔增40%

隨著利率高企，業主供款負擔增加。標普分析師指出，以樓價900萬元﹑按揭比率介乎80%至90%的非豪宅物業為例，截至今年9月底按揭供款額已較2022年初增加40%以上。

標普預期今年本港一手物業成交宗數為11,000套，預料明年成交宗數將處於11,000至13,000宗範圍內，遠低於2017至2021年期間，每年平均17,000至21,000宗一手成交宗數低。

標普信貸分析師進一步指出，強勁的住屋需求將為香港樓市築底，並相信潛在買家因目前動盪市況而不願入市。可是一旦現有經濟不明朗及高息情景超越標普熊市預測，會根本拖低香港住宅市場需求。