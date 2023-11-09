東涌東站「零入標」　分析：發展商貨尾多、不能再搬石頭砸自己腳

港鐵（0066）旗下東涌東站第一期物業發展項目，於今日（9日）截標，雖然現場接獲1份標書，但最終港鐵公司表示，並沒有就項目收到任何標書。意味該幅東涌地皮即日流標。



對於再有東涌項目流標，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，現時發展商有大量貨尾待售，如果現時再積極投地並興建更多住宅單位，如同「搬石頭砸自己的腳」，只會令貨尾量進一步增加。

此外，張翹楚指出，目前息口環境已經與過去低息環境不同，若發展商再投得地皮，將會令財務壓力更大，因沒有理由買地發展而不借錢。他預計，明年息口情況依然高企，相信市場預計明年進入開始減息的期望太過樂觀。

華坊：小蠔灣、東涌其他項目將受影響

至於華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，今次東涌東站第一期物業發展項目錄「零入標」，反映各發展商認為入場費本身已經頗高，換言之他們覺得該項目價值不高於每呎1,580元，由於發展商出價審慎的情況下，他預料港鐵小蠔灣一期重推的日期以至其他東涌項目將受到影響。

東涌新發展區，

不設補地價、前期費用11億

綜合市場人士意見，東涌東站第一期物業發展項目地皮估值介乎15.7億至31.3億元，預計每平方呎樓面地價約2,000至4,000元。

據悉，是次東涌東站第一期招標不設補地價安排，將由港鐵負責，而發展商要支付一筆前期費用約11億元，並建議分紅比例，招標結果將由分紅比例決勝負。東涌東站第一期同時設有商場，商場將會由港鐵保留。若果以住宅部份樓面69.6萬平方呎及前期費用計算，每呎地價約1,580元。

東涌東站對面 預計於2029年竣工

東涌東站物業發展項目坐落於稱為東涌市地段第53號的地段上，並位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供完善的購物、社區設施及公共運輸交匯處配套。

第一期位於項目的東南部份，其住宅樓面面積上限為695,893平方呎，商場樓面面積上限為87,544平方呎。