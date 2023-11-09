東涌東站「零入標」　會德豐梁志堅指「計唔掂數」放棄入標

港鐵（0066）旗下東涌東站第一期物業發展項目，於今日（9日）截標，雖然現場接獲1份標書，但最終港鐵公司表示，並沒有就項目收到任何標書。意味該幅東涌地皮即日流標。



對於東涌住宅官地、港鐵東涌東站第一期接連流標，會德豐地產主席梁志堅回覆《香港01》表示，過去競投港鐵項目，集團向來都會「金睛火眼」，不過是次沒有入標主要因為「計唔掂數」。

梁志堅「只係賣住宅係唔夠」

他指出，是次招標條款是接受唔到，因為除了前期費用11億元外，中標財團更要興建約8萬呎商場、地庫及停車場，但全部都無償交還予港鐵，因此每呎地價成本高達3,000至4,000元，此數字還未計及建築成本及息口因素，直言他日「只係賣住宅係唔夠」。他又指出，集團又考慮到周邊配套未齊全，認為屬「開荒」項目，故最終未有遞交標書。

他又表示，雖然施政報告公佈減辣措施，市況有所改善，不過暫時都係不理想。

東涌新發展區，

不設補地價、前期費用11億

綜合市場人士意見，東涌東站第一期物業發展項目地皮估值介乎15.7億至31.3億元，預計每平方呎樓面地價約2,000至4,000元。

據悉，是次東涌東站第一期招標不設補地價安排，將由港鐵負責，而發展商要支付一筆前期費用約11億元，並建議分紅比例，招標結果將由分紅比例決勝負。東涌東站第一期同時設有商場，商場將會由港鐵保留。若果以住宅部份樓面69.6萬平方呎及前期費用計算，每呎地價約1,580元。

東涌東站對面 預計於2029年竣工

東涌東站物業發展項目坐落於稱為東涌市地段第53號的地段上，並位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供完善的購物、社區設施及公共運輸交匯處配套。

第一期位於項目的東南部份，其住宅樓面面積上限為695,893平方呎，商場樓面面積上限為87,544平方呎。