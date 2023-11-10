東涌東站「零入標」　美聯測量：「開荒」階段影響發展商參與度

港鐵（0066）旗下東涌東站第一期物業發展項目昨日（9日）截標，不過最終有收到任何標書，意味地皮即日流標，屬東涌區第3幅流標住宅地皮。



美聯測量師行董事林子彬表示，由於東涌屬較偏遠區域，加上此3幅地皮均位處區內新發展段內，屬「開荒」階段項目，交通及配套均未到位，影響對發展商的吸引力。加上近期市況仍存在不少變數，利息成本亦高企，增加發展風險，料發展商多選擇條件較成熟及投資風險較低的項目。由於是次再有地皮流標，一定程度上影響未來供應量，導致政府供應達標構成一定壓力。

擬議港鐵東涌東站地盤。（張浩維攝）

屬「開荒」項目 地點偏遠、區內未來供應亦多

港鐵東涌東站第1期項目，估計可建樓面面積約達783,437平方呎，規模較大，預計提供約1,200伙，而是次流標，將影響未來供應情況。林子彬指出，是次東涌東站第一期項目面對多項因素，影響發展商的參與度，包括東涌地點偏遠，儘管上述為未來鐵路項目，但該站預計2029年才完工，而區內未來供應較多，並且與早前流標的東涌住宅官地及港鐵小蠔灣項目同為「開荒」項目，項目落成後仍有不少地盤仍會發展，遠期發展項目存在一定投資風險，加上目前項目發展的利息成本仍高企。

多次出現地皮流標 料未來供應目標構成影響

林子彬稱，是次反映發展商投地意欲傾向保守，料選擇地點較佳及規模適中的項目，投資風險較低。更值得留意，由於接連多幅地皮出現流標，將會對政府所訂的未來供應目標構成影響，以及影響土地收益。