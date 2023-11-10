新世界南生圍榮基村地申建1997伙　獲城規會「開綠燈」通過

有財團在兩年前就元朗南生圍一幅逾73萬平方呎的大幅地皮，向城規會申請興建大型住宅項目，提供1,997伙。據了解，該宗申請由新世界（0017）提出。據城規會資料，該會「開綠燈」同意相關發展方案，而日前規劃署最新資料也顯示，該署原則上不反對該宗申請。



上述申請人為Infinity View Limited及Planet Universal Limited，料新世界發展的相關公司。申請地點為南生圍榮基村及毗連政府土地，項目地盤面積約736,110平方呎，當中政府土地佔65,371平方呎。是次申請方案，計劃把地盤內約三成面積（約20萬平方呎）作為濕地修復區，更擬設置佔地相當大的魚塘，為近年少見的設計方案。

南生圍。（資料圖片）

該項目將以地積比率1.5倍發展，興建7幢樓高15層連2層地庫的住宅大廈，提供1,997伙，住宅樓面約102.22萬平方呎。同時會興建3幢不多於3層高的非住宅物業，以作會所及社會福利及零售設施。項目車位數目多達724個。

擬把魚塘出租予養魚戶

申請人指出，方案把不少於31%的地皮面積，即約21.73萬平方呎作為濕地修復區，以遵守「不會有濕地淨減少」的保育原則。申請人又指出，擬把魚塘出租予養魚戶，以確保魚塘得到長遠的委善保養和管理，並提升濕地的生態價值及濕地緩衝區的功能。