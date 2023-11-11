樓價保障5%｜NOVO LAND賣154伙　沽78伙　新地郭炳聯、郭基泓到場

大型發展商新地（0016）上周重新部署屯門兆康NOVO LAND 2A期，新推出價單加入市場罕見的「樓價保障」條款，樓價保障金額的上限為樓價5%。該盤今日（11日）發售186伙，當中以價單賣154伙單位，折實平均呎價13,541元，折實入場335.4萬元。另招標32伙特色單位。



15:30 今日（11日）新地主席兼董事總經理郭炳聯與新地執行董事郭基泓視察集團旗下的嶄新服務式住宅項目TOWNPLACE WEST KOWLOON，該項目鄰近港鐵南昌站和集團旗下商場 V Walk ，故此一行人順道巡視V Walk和設於該商場的NOVO LAND銷售處。

12:45 據代理消息，NOVO LAND 2A期暫時沽出78伙。

12:30 據代理消息，NOVO LAND 2A期暫時沽出57伙。

11:09 據代理消息，NOVO LAND 2A期暫時沽出23伙。

10:50 據代理消息，NOVO LAND 2A期暫時沽出11伙。

中原陳永傑指買家出席率80%

10:30 NovoLand 2A期今日價單推售154伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行今日買家出席率約8成，項目提供樓價保證，戶型切合剛需客需要，料今日一手銷情定必比上周理想。該行錄得一組大手客，打算斥資1,400萬購入NovoLand 三房及兩房各一伙，作家人自用。

陳永傑表示，減辣後發展商提供更多優惠促銷貨尾，令二手陷於捱打局面，昨日公布的CCL已連跌四周，於一手競爭下，相信二手樓價將持續受壓，未來數周CCL將繼續錄得跌幅。11月一手宗數暫錄200餘宗，料今日過後將突破300宗，預計全月可達1,300宗至正常水平，但未至於熾熱程度。

現場現數百排隊人龍

10:00 NOVO LAND 2A期今日在西南九龍V Walk商場進行新一輪銷售。據代理消息，早上約10時，大批準買家及地產代理已經抵達售樓處，現場出現長長人龍，目測有數百人正在排隊。

周六以價單形式發售的154伙，戶型涵蓋開放式至三房，其中開放式佔10伙、一房佔26伙、兩房佔72伙、三房佔46伙，折實售價335.4萬元至914.68萬元，呎價介乎12,345至14,990元。整批市值近11億元。

NOVO LAND 2A期在上周三（11月1日）加推新價單93伙， 戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式戶佔3伙、一房戶佔10伙、兩房戶佔52伙、三房戶佔28伙。第4號價單提供93伙單位，面積介乎238平方呎至693平方呎，扣除15%，折實售價由335.49萬元至893.18萬元，呎價介乎12,345元至14,448元。以價單計整批單位市值6.8億元。

當中入場開放式為Arreso 第5座3樓E室，實用面積為238平方呎，折實售價為335.49萬元，折實呎價為14,096元。

若樓價跌一成 可獲「樓價保障」5%

NOVO LAND 2A期新推出單位，設有新條款「置開心樓價保障」，其保障金額最高可達樓價5%。據條款所指，相關保障期間截至2024年5月，當「平均樓價指數」低於「簽署臨時買賣合約的日期的當月的樓價指數」，買方可以獲得由賣方提供的樓價保障。

而上述樓價指數即為差估署公佈「私人住宅-較受歡迎屋苑的售價指數」中的「所有類別(新界)」的每月售價指數。

入場開放式戶料可獲樓價保障近17萬

以加推4號價單的單位作例子，入場開放式戶為Arreso 第5座3樓E室，實用面積為238平方呎，折實售價為335.49萬元，折實呎價為14,096元。若截至2024年5月期間，相關樓價指數下跌10%，即單位跌價至約301.94萬元，貶值33.5萬元，發展商將會作出「樓價保障」，為成交價的5%，即約16.77萬元。

三房入場單位最盡可獲賠近35萬

至於以三房戶為例，三房入場為Charlot 第1B座3樓C室，實用面積為515平方呎，折實售價為692.49萬元，折實呎價為13,446元。若在2024年5月前遇上樓價下挫10%，即該單位貶值約69.2萬元，買家則可獲賠最盡約34.6萬元。

至於以4號價單共93伙計算，計整批單位價單市值6.8億元，而以折實價計算，整批單位折實市值5.79億元，假若直至2024年5月樓價下跌10%，即反映發展商將要付出高達2,895萬元的「樓價保障」。由於發展商將向買家提供「樓價保障」，估計可以提高買家入市信心。

↓NOVO LAND 第2A期CHARLOT第1A座18樓A1單位↓

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買家須於明年10月底申請樓價保障

另據價單資料，每個指定住宅物業只可獲一次樓價保障，買方須於2024年10月31日或之前，以書面向賣方申請樓價保障。賣方會於收到申請並證實有關資料無誤後，於2024年12月31日或之前（在合理可行的情况下），將樓價保障金額直接存入買方的銀行戶口。