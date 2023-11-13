周末新盤錄94宗、按周跌11%　NOVO LAND兩日沽80伙吸金4.58億

周末有焦點新盤銷售，刺激一手市場交投。過去周末（11日、12日）兩日共錄得約94宗一手成交，較上周的105宗下跌11%。當中新地（0016）旗下屯門NOVO LAND 2A期於周六進行首輪銷售，兩日累沽80伙，佔本周末成交量的85%。



NOVO LAND 2A期兩日累沽80伙

新地（0016）旗下的屯門兆康NOVO LAND 2A期，新價單加入市場罕見的「樓價保障」條款，樓價保障金額的上限為樓價5%。該盤於周六（11日）發售186伙，即日沽出78伙。當中有一組大手客斥資1,400萬購入三房及兩房各一伙，作家人自用。項目隨後於開售翌日再沽2伙，周末兩日累沽80伙，吸金逾4.58億元

整個NOVO LAND系列項目由去年7月底開盤至今，已累積沽出約2,728伙。發展商形容，項目是2022至2023年最受歡迎新盤。

NOVO LAND第2A期3座及5座。（黃祐樺攝）

旺角ONE SOHO單日連沽3伙

信和（0083）與莊士及市建局合作發展的旺角ONE SOHO早前為部分貨尾單位新增了折扣優惠後，於本周六沽出3伙，套現1,917.4萬元。該3伙單位實用面積310至320平方呎，售價620.1萬元至673.4萬元不等，呎價約20,006至21,046元。

旺角ONE SOHO

旺角利奧坊‧壹隅單日沽兩伙

恒基地產（0012）發展的旺角利奧坊‧壹隅，於周日連沽兩伙，套現1,214.64萬元。其中一伙為2座26樓N室，實用面積259平方呎，屬1房間隔。成交價為608.04萬元，呎價23,476元。

西半山大學閣特色戶連車位6580萬沽出

華懋集團旗下的西半山大學閣，本周日以招標形式沽出一伙特色平台單位，該單位為第2座1樓A室，實用面積1,515平方呎，屬三房間隔，連419方呎平台。單位連同1個車位以6,580萬元成交，呎價約43,432元。

發展商指，大學閣早前推出第二座應市後，兩周內已錄得2宗特色單位成交，合共套現約3.2億元。項目至今累沽26伙，套現逾22.58億元。