十大屋苑周末4宗成交　康怡花園三房837萬沽　長情業主賺八球離場

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周末少3宗或跌42.9%，零成交屋苑錄6個，屬近四星期新低。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減辣後一手市場隨即起動，接連以低價推出搶客，昨日屯門新盤單日沽出約78伙，成績相當理想，可見市場購買力不減。不過，買家傾向尋覓低市價筍盤，普遍二手業主減幅有限，只有個別業主提供較大議價幅度，單位亦有承接，短期內二手交投持續受壓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

康怡花園三房836.8萬沽 持貨39年帳賺近八球

港島區方面，康怡花園、海怡半島以及太古城各錄一宗成交，其中康怡花園錄得1宗成交，涉及為B座中層15室，實用面積668平方呎，屬三房間隔。因業主移民急讓，9月底以950萬元叫價放盤，最新以836.8萬元沽出，呎價12,527元，較市價平約15%。原業主於1984年以約43萬元 一手買入單位，持貨39年，是次易手帳面賺793.8萬元，單位期內升值約18.5倍。

太古城凶宅同層戶連租約以750萬沽

另外海怡半島三房，實用面積721平方呎，於9月以1,000萬元叫價放盤，最新以968萬元易手，呎價13,426元。原業主於2005年以320萬元買入單位，是次易手賬面賺648萬元，單位期內升值約2倍多。至於太古城錄1宗成交，按周少一宗，涉及單位為順安閣中層B室，實用面積580平方呎，兩房間隔，屬凶宅同層戶，議價後連租約以750萬元沽出，實用呎價12,931元。

代理：新盤訂價吸引 搶市場焦點 料二手本月難免受壓

九龍區方面，四屋苑中只得新都城錄得成交，新都城1期1座高層F室交投，實用面積364平方呎，屬兩房間隔，最新以550萬元沽出，實用呎價15,110元。

新界區三大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園本周末未能錄得交投，區內代理表示，近期多個新盤接連開價，訂價吸引，搶去市場焦點，二手難免受壓，料本月二手交投未有太大起色。