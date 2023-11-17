「收租王」楊達潮月内連沽2伙紅磡海逸豪園三房　套現2586萬

樓市下跌，市場陸續抛售物業。資深投資者楊達潮旗下物業多年來只租不賣，不過近日則連環沽出兩伙紅磡海逸豪園，吸金2,586萬元。而其最新一伙三房單位，更以1,400萬元沽出，呎價15,608元。



市場消息指，涉及單位為海逸豪園7座高層B室，實用面積897平方呎，屬三房間隔，最新以1,400萬元沽，呎價15,608元。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,396萬元，而恒生估價則為1,425萬元，即單位於估價內成交。據悉，楊達潮於2005年以公司名義買入單位，成交價為600萬元，持貨至今約18年，是次轉手帳賺800萬元，單位期內升值1.3倍。

另外，楊達潮本月也曾以1,186萬元沽出同屋苑11座低層A室，同屬三房，實用面積869平方呎，呎價13,647元。換言之，楊達潮於半個月内連沽2伙，吸金2,586萬元。

2016年大規模放售117個物業

楊達潮為本港資深投資者，旗下的太平集團地產持有過百項物業，包括住宅、工商廈、舖位等。不少物業已持貨20年以上，長期作收租之用。近年最大規模的沽貨為2016年，當時他透過太平集團地產，於市場放售66個住宅及51個工商物業，估計單位總值約25.6億元。