銀主急出貨　代理一炮過推40個銀主盤　御金．國峯三個月劈177萬

樓市氣氛疲弱，銀主加快出貨步伐。盈置地產將12月14日舉行拍賣會，一口氣推出40個銀主盤，當中涉及各類型物業，包括住宅物業、寫字樓、商舖以及車位等。以開價計算總價逾1.52億元。連同村屋計算，共涉及35伙住宅單位，當中7伙涉及為公居屋物業，有3伙未補地價。當中油麻地御金．國峯銀主盤叫價劈完再劈，三個月內劈價177萬元或23.2%求售。



油麻地御金．國峯6座高層B室銀主盤再一次減價推拍，涉及單位實用面積約400平方呎，望維港景，單位內櫳闊落。據知上述單位在8月曾以762萬元的叫價開拍，及後減價167萬元至今年10月份以開價595萬元拍賣仍無人問津。

↓↓御金．國峯6座高層B室↓↓

+ 3

最終，單位決定再減價至585萬元開拍，呎價為14,625元。換言之，單位三個月內劈價177萬元或23.2%求售。據最新網上銀行估價顯示，目前估值為690萬元，即是次開價較估價低105萬元或15.2%。

最平50萬買綠表公屋上車

除私人住宅外，亦有平價綠表公屋推拍。當中涉及為屯門良景邨5座高層6室，實用面積約150平方呎，以50萬元起拍，呎價約3,333元，屬今次拍賣的住宅物業當中叫價最平。