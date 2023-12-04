渣甸山豪宅屋地罕放售　6名業主傾掂意向價　較5年前勁劈44%

渣甸山布思道12號一幅豪宅屋地再次減價推出市場放售！業主意向價4.5億元，呎價61,643元。較對上一次於2021年疫情期間放售的意向價6.1億元，大幅下調26.1%，而較2018年意向價8億元，更大劈逾四成。



涉及物業為渣甸山布思道12號Villa De Moorsom，設有一幢三層高的分層住宅，於1972年入伙，總實用面積約7,300平方呎，共設6伙單位。每伙單位實用面積約1,217平方呎，而頂層2伙單位分別設有900平方呎天台。現時6伙單位分別由6位業主所持有，並達成共識以意向價4.5億元全幢放售，即平均每伙單位售價7,500萬元，折合呎價61,643元。

根據資料，該物業於2018年曾以意向價8億元放售，其後於2021年下調至6.1億元但仍未能沽出。最新業主因應施政報告調低住宅釐印稅辣招後以4.5億元放售，即物業5年間售價回落3.5億元約43.7%。

項目地積比率超出許可 樓面呎價約7.3萬

韋堅信測量師行投資部副董事總經理許偉國表示，渣甸山屋地有價有市，實力用家可購入此地段作豪宅重建。項目地盤面積約8,183平方呎，地積比率應為0.75倍。不過由於現有建築面積已達7,971平方呎，即地積比率約0.974倍；遠超城市規劃現時準許可建的上限。

若以意向價4.5億元及0.75倍地積比率計算，日後重建最高可建樓面面積約6,137平方呎，即每呎樓面地價約73,325元。