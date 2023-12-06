將軍澳峻瀅兩日2宗蝕讓　兩房平台特色戶560萬沽　帳蝕120萬

將軍澳峻瀅兩日連錄2伙蝕讓成交，最新1伙為一伙兩房連平台特色戶，新近以560萬元易手，呎價11,245元。業主買入近四年，帳蝕119萬元離場。



美聯物業將軍澳天晉匯分行營業經理羅定康表示，該單位為峻瀅一期第3座低層平台特色戶，實用面積498平方呎，兩房間隔。據悉，新買家見單位附有靚裝修，且屬罕有的特色單位，故議價560萬元承接，折合呎價11,245元。

四年帳蝕119萬離場

原業主於2020年3月以約679萬元購入上述單位，持貨近4年帳面虧損約119萬元，單位期内貶值17.5%。

峻瀅昨日亦錄一伙兩房戶的蝕讓成交，涉及單位為3座極高層C室，實用面積498平方呎。單位以600萬元易手，折合呎價12,048元。是次成交單位雖為特色戶，但造價比昨日成交的單位略低。