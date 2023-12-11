洪水橋#LYOS首宗租務　外區客就近上班9300元月租一房、呎租33元

隨著政府及發展商大力推動北部都會區，吸引不少外區客遷入。洪水橋新盤#LYOS錄得首宗租務，一伙1房戶最新以月租9,300元租出，呎租33元。



美聯物業分行區域經理翟安暉表示，該單位為#LYOS 2A座低層K室，實用面積282平方呎，屬1房間隔。單位早前以月租10,000元放租，由於單位仍未收樓，最終獲外區客無睇樓直接議價以月租9,300元預租，實用呎租約33元。是次為屋苑首宗租務成交。

據悉租客從事機械工程，由於公司同樣位處洪水橋，為方便上班而預租上述單位，更一次性繳交一年租金，涉及金額11.16萬元。

租金回報2.2厘

代理表示，目前同區一房單位月租約11,000元左右，由於是次業主急於放租加上租客預繳一年租金，所以成交呎租作低。

原業主於2021年以508.1萬元購入單位，以是次租值計算，租金回報約2.2厘。