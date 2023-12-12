家庭客轉租為買　斥438萬購海韻花園三房套　直言自己用好過租

樓價有所回落，市場上不乏用家低價執平貨。深井海韻花園新近有葵青區家庭租客，以438萬元買入單位自用。新買家認為目前置業成本下降，近期利好因素亦開始增加，形容「自己用好過租」。



中原地產高級資深分區營業經理梁璟華表示，是次成交單位為深井海韻花園2座中層D室，單位實用面積為632平方呎，屬三房套間隔，向西南。原業主於今年10月以480萬元放盤，及後獲買家洽詢，因應市況減價至438萬元沽出，累減42萬元或9%，呎價為6,930元。原業主於1999年11月以213萬元買入單位，持貨24年，帳面獲利225萬元，單位升值逾1倍。

原業主叫價480萬元

新買家原為葵青區租客，見目前樓價已從高位顯著回落，置業成本大減，加上近期利好因素漸增，遂把握時機趁平置業。另心儀深井背山面海，環境舒適，戶外活動空間亦多，見上述單位價平「抵買」，議價後迅速拍板承接。

代理指，上述屋苑對上一次同類型成交為5座中層C室，單位以480萬元成交，對比是次成交價相差大約一成，指是次成交單位屬抵買水平。另指租客認為「自己用好過租」，因此買入上述單位自用。