恒地HENLEY PARK累售277伙　套現26億　下年料推出四大新盤應市

撰文：柳英傑
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已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK今日（12日）夥美聯推出聖誕新年置業優惠，並同時公布最新銷售數字。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目已經入伙，目前已經售出277伙單位，套現逾26億元，平均成交價約930萬元，平均實用呎價21,742元。

大埔美新里項目或明年1月應市

另指，公司有機會將於明年1月率先推出大埔美新里或長沙灣巴域街項目應市，同時年內可能會推出紅磡BAKER CIRCLE全新期數，而土瓜灣馬頭圍道項目最快明年底推出市場。

至於，項目今日夥美聯推出聖誕新年置業優惠，凡經美聯物業購買項目的一手單位之首五名買家，將可獲贈「五星級酒店豪華入伙宴」禮券，優惠合共總值約10萬元。

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