葵涌工廈海暉中心452萬沽　業主持貨1年即走、帳蝕6萬

工廈單位用途廣泛，吸引不少買家入市投資。葵涌區内工廈海暉中心一伙中層單位，新近以452.1萬元連租約成交，呎價約3,300元，創大廈近3年新低。



中原工商部副分區營業董事馬健邦表示，該單位為葵涌梨木道73號海暉中心13樓02室，面積約1,370平方呎，單位以452.1萬元沽出，折合呎價約3,300元。該單位目前有租戶，是次交易為連租約出售，月租約1.5萬元，租約至2024年11月。即新買家入手後即享3.9厘回報。

持貨僅1年即沽微蝕6萬元

代理指，新買家已在區內物色了一段時間，因今次單位呎價較市價低，所以決定入市，並待租期屆滿後作自用。

原業主於2022年12月以約458萬元買入單位，由於有意重整物業組合，故持貨僅一年即易手，帳面蝕讓約6萬元。不過若連同每月租金收入計算，估計實際蝕讓金額會較少。