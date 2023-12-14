本月暫錄23宗新盤撻訂　啟德錄至少4宗　維港1號兩房買家輸60萬訂

一手市場疲弱，市場不斷錄撻訂個案，本月暫錄23宗撻訂個案，其中啟德至少佔4宗或近17%。



中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號最新錄得一宗撻訂，涉及單位為2B座9樓C室，實用面積459平方呎，屬兩房間隔。於今年10月以1,183.2萬元成交，買家採360天專才靈活付款辦法，獲發展商提供「印花稅津貼」以及「提前成交現金回贈優惠」。惟單位已於本月11日終止交易，估計買家遭沒收售價5%訂金，即約59.16萬元。

另外，會德豐地產旗下啟德MONACO ONE亦錄撻訂， 單位為2A座19樓F室，實用面積444平方呎，屬兩房間隔。於2021年11月以1,035萬元成交，惟單位已於本月11日終止交易，估計買家遭沒收售價10%訂金，即約103.5萬元。