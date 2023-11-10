大劉劉鑾雄：後悔幫個賤人應該由佢破產　年初四千萬購呂麗君豪宅

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，突然宣布於今日下午3時30分舉行記者會，就近日網絡上的文章作出回應。其中大劉更稱「後悔之前幫個賤人，應該由佢破產」。暗示今年初大劉以首置名義，斥資4,000萬元買入呂麗君旗下灣仔壹環頂層特色單位。



記者會現場有記者問是否與「呂小姐」有關，他笑言「我冇講邊個，你唔好捉蟲」，直言「賤人」，但又提及此人曾投資晉環。

相關事件發生於2023年年初，大劉當時被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）一同現身於銅鑼灣皇室堡，引起不少舊情復熾的揣測。不過劉鑾雄於除夕當日發聲明嚴正表示未與呂麗君復合，更透露對方有困難有事相求，並與呂麗君達成「商業協議」。其後於1月3日舉行記者會親身向公眾交待，不過未有透露協議內容。

年初與呂麗君達成「商業協議」 大劉首置名義入市

及後「商業協議內容」曝光，大劉以個人名義向呂麗君買入位於灣仔壹環頂層特色戶，成交價4,000萬元。雖然劉鑾雄為全港知名富商，身家千億，但是次劉鑾雄使用首置名義，入市只支付最高樓價4.25%的稅款。

+ 4

值得留意，劉鑾雄向呂麗君買入的壹環頂層特色戶，實用面積1,363平方呎，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年已轉售予呂麗君。而網上銀行估價，該特色戶滙豐銀行估價為4,740萬元，較8年前買入價低約7%。

呂麗君晉環4伙未完成交易

此外，值得留意，呂麗君近年買入的豪宅單位，近年也未完成交易。如由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，在2021年5月首度推出時，吸引不少名人入市。其中，呂麗君當日買入4伙，同屬1B座高層A室，面積919平方呎的三房，成交價介乎3,483.9萬至3,536.4萬元，呎價37,910元至38,481元，合共涉額逾1.4億元，當時更啃逾千萬「辣招稅」。

在2023年3月份，市場消息流出，呂麗君所買入的4伙晉環單位，其中一伙疑似撻訂，發展商更通知代理把單位重新銷售。至於其餘3伙亦尚未完成交易。