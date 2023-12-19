老牌家族12.8億放售淺水灣南灣坊7號　呎價2.8萬

市場罕見全幢豪宅放售，淺水灣南灣坊7號兩幢低密度分層住宅，最新以部分連租約及部分交吉形式公開招標出售，意向價12.8億元，呎價約28,111元。據悉，物業由老牌黃氏家族主理的直生公司所持有。



上述物業位處淺水灣南灣坊7號，分為A、B兩座大樓，每座共有7層，總共提供26個住宅單位及44個私家車位。單位實用面積約1,561至2,859平方呎不等，總實用面積約45,533平方呎。一樓至六樓每層共提供2個標準兩房至三房戶，七樓為頂層連天台特色單位，高層單位可於露台眺望淺水灣海景，每個單位皆設私人電梯大堂。大樓内還設有戶外游泳池、兒童游泳池、健身室、及大量綠化休憩空間。

物業以部分連租約及部分交吉形式招標出售，意向價12.8億元，呎價約28,111元。代理指，現時出租率達88%，可為買家提供穩定租金收入。

翻查資料，該兩座大樓分別由兩家公司持有，分別為直生有限公司（CHIT SEN COMPANY LIMITED）及導羣有限公司（THE TOA KWAN CO., LTD.），其公司董事均為姓黃的人士。

老牌家族2010年斥資2億重建

據悉，該批姓黃的公司董事為本地老牌家族，該家族持有該地皮已逾40年。物業前身為兩座名為金利閣及庚嬌閣的舊樓，業主於2010年斥資2億元重建成南灣坊7號。