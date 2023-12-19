將軍澳中心兩房550萬沽 造價重回2017年 業主持貨11年帳賺172萬
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，將軍澳中心有兩房業主放盤5個月，減價近「球半」終以550萬元沽貨，造價重回2017年水平。不過，由於業主早年買入至今已11年，故是次沽貨仍大賺172萬元離場。
香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為將軍澳中心10座低層F室，實用面積406平方呎，屬兩房間隔，向西北，可望彩明苑方向。原業主最初於7月以698萬元叫價放盤，及後於本月初減價至698萬元求售，最終以550萬元沽出，呎價13,547元，造價重回2017年水平。
低估價逾一成
換言之， 單位放盤5個月累減148萬元或21%沽出。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為622萬元，而恒生估價則為602萬元。即最新成交價較估價低8.3%至11.6%。
據知，原業主2012年於以378萬元購入，持貨11年，是次轉手帳面賺172萬元，單位期內升值45.5%。劉浩勤補充，屋苑目前有約216個放盤，入場費638萬元起。
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