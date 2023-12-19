鰂魚涌Mount Parker Residence四房豪宅2800萬沽　持貨9年蝕住走

樓價回落，部分港島區豪宅售價跌穿9年前買入價。鰂魚涌Mount Parker Residence一伙四房大宅，最新以2,800萬元易手，呎價20,695元。業主2014年買入帳蝕39.6萬元離場。



美聯物業分行高級營業經理范浩軒表示，該單位為Mount Parker Residence低層C室，實用面積約1,353平方呎，屬四房間隔，望內園泳池景。由於原業主已經搬離，並將單位租出，因此放售物業，原業主開價約3,200萬元連租約放盤，最終獲同區客議價以2,800萬元承接，折合呎價20,695元。據悉，單位現時租戶以月租6.3萬元承租，新買家買入即享2.7厘回報。

持貨9年微蝕1.4%

原業主於2014年3月以約2,839.6萬元購入物業，持貨9年，是次轉手帳面蝕約39.6萬元，貶值1.4%。不過連同印花稅、佣金等買賣成本計算，估計業主實蝕約200萬元。

↓↓Mount Parker Residence低層C室↓↓