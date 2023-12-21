收租客455萬蝕沽鰂魚涌君豪峰　創屋苑歷史新低　五年貶值3成

樓市走勢未明，部分投資客睇淡後市，即使有租收都選擇劈價賣樓。鰂魚涌半新樓君豪峰一伙開放式戶，新近以455萬元易手，創屋苑歷史新低，成交呎價19,444元。原業主於5年前買入該單位，是次易手帳蝕187.3萬元離場，蝕幅高達約29.1%。



市場消息指，該單位為君豪峰高層A室，實用面積234平方呎，屬開放式間隔。原業主最初以「蝕讓價」468萬元放盤，已較買入價低近200萬元。最終獲議價以455萬元沽出，折合呎價19,444元。是次成交售價創屋苑歷史新低。

據悉，原業主最初買入單位作收租用途，每月收取租金約15,000元，租金回報2.8厘。但由於之後睇淡後市，所以即使有租收都決定蝕讓放盤。

5年貶值近3成、創屋苑最大蝕幅

原業主2018年以642.3萬元一手買入單位，當時呎價高達27,449元，持貨5年帳面勁蝕187.3萬元，單位貶值29.1%，成屋苑最大蝕幅個案。