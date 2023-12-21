馬灣珀麗灣開放式戶1.2萬租出　租金較今年初升約9%

樓價走勢由高位回落，不過住宅租金卻逆市上升。馬灣珀麗灣一伙開放式戶，新近以每月約1.2萬元租出，租金水平較今年初同類戶型上升9%。



中原地產高級資深分區營業經理溫明峯表示，上述租務為珀麗灣17座高層G室，實用面積339平方呎，開放式間隔，享青馬大橋海景，月租叫價1.25萬元，議價後以1.2萬元租出，實用呎租35.4元。對上開放式戶租賃成交要追溯至今年2月，屬同座同室單位，月租1.1萬元，相隔10個月租金上升約9%。

溫明峯指，租客為一名年青上班族，鍾情單位方正實用，景致吸引，加上租金相宜，故承租單位。而業主於2020年以485萬元買入，持貨3年，現租出可享約3 厘租金回報。

他又指出，聖誕及新年將至，整體樓市氣氛轉趨淡靜。珀麗灣本月錄得約5宗買賣及 13宗租賃成交，周日至今已連續5天未有新成交。