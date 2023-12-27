聖誕長假新盤錄20宗成交　天榮站YOHO WEST沽6伙、吸金逾3000萬

過去幾日為聖誕長假期（23日至26日），部分買家在歡度佳節的同時亦為自己送上一份「大禮」。新盤市場於假期内共錄得20宗成交，當中天榮站YOHO WEST沽出6伙，套現逾3,000萬元。而周末（23、24日）則錄得9宗成交，較上周的266宗下跌約97%。



天榮站YOHO WEST沽6伙 吸金逾3000萬

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，於假期前完成第四輪大型銷售後，持續出售餘貨。聖誕假期内合共沽出6伙，套現逾3,000萬元。單位包括一房至三房戶型，折實售價由406.4萬元至654.2萬元。

屯門NOVO LAND 2A期沽2伙

同系位於屯門兆康NOVO LAND 2A期於假期内沽出2伙單位。單位分別為5座3樓E室，實用面積238平方呎，開放式間隔，成交價343.3萬元，折合呎價14,424元。另一伙則為1B座11樓F室，實用面積423平方呎，屬一房間隔。單位以581.5萬元成交，折合呎價13,747元。

NOVO LAND第2A期3座及5座。（黃祐樺攝）

火炭星凱．堤岸單日沽2伙

中洲置業旗下火炭星凱．堤岸於昨日（26日）單日連沽2伙，套現2,357.2萬元。其中一伙為2座6樓F室，實用面積774平方呎，採三房套連工作間設計，以1,509.6萬元售出，折合呎價19,504元。另一單位為1座37樓F室，實用面積331平方呎，一房設計，成交價847.6萬元，折合呎價25,607元。

發展商指，項目9月重推以來沽出52伙，套現逾6.1億元。樓盤開售至今累售924伙，合共套現逾96億元，平均呎價20,364元。