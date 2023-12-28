「抽水王」林作738萬沽鑽石山星河明居　較半年前劈價26%

「抽水王」林作再度沽貨，最新以738萬元沽出鑽石山星河明居的單位，較大半年前叫價1,000萬元，累積劈價逾26%。計及近月林作以750萬元沽出的紅磡海逸豪園單位，他於近兩個月內合共套現約1,488萬元。



上述最新成交個案為鑽石山星河明居C座低層03室，實用面積517平方呎，三房間隔，附設平台，在12月初以約738萬元沽出，成交呎價約14,275元。上述單位在8月份叫價約1,000萬元，不過及後已降價至750萬元。據代理資料，該單位於2014年買入價，當時購入價622萬元，是次易手帳面升值約116萬元或約19%。

鑽石山星河明居 。（資料圖片）

事實上，林作早於8月份於社交平台公佈，為趕在年底前不斷入市加密貨幣，放售鑽石山星河明居及紅磡海逸豪園兩個單位，兩伙分別叫價約1,000萬元。其中紅磡海逸豪園在11月終累劈25%，以750萬元沽出，新買家為新香港人。

據資料顯示，紅磡海逸豪園成交個案為15座低層兩房，望園林景單位，實用面積約560平方呎，在8月份叫價1,000萬元，11月份以750萬元沽出，成交呎價約13,393元。至於新買家以聯名方式入市，其登記姓名為普通話拼音，料為新香港人，而入市需繳樓價3%稅款，料屬首置人士。

原由母親持有、2006年550萬轉讓予林作

據悉，單位原由林作母親持有，早於2006年以380萬元買入，及後於2016年以550萬元轉售予林作，故單位實際升值約97%。

↓↓海逸豪園15座低層兩房↓↓