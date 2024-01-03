東方棕泉200萬租旺角5層巨舖　較高峰期百老匯電器400萬月租跌半

零售核心區錄得大額舖位租務個案。「玩具大王」蔡志明持有旺角亞皆老街宏安大廈基座5層巨舖，新近獲經營多種不同娛樂相關事業的東方棕泉老闆莫應光及相關人士，市傳以每月約200萬元租用，涉及樓面約2.5萬平方呎。該巨舖過去曾由百老匯電器租用長達10年，高峰期月租約400萬元，反映最新月租回落約一半。



上述舖位大額租務由兩份租約組成，其中一份租約包括地下1至6號舖、一樓及二樓，新租戶為東方百搭娛樂城有限公司（ORIENTAL ENTERTAINMENTS LIMITED）；至於另一份租約則為大廈的三樓及四樓，新租戶為東方龍城物業有限公司（EASTERN LUNG SHING PROPERTY LIMITED）。

市場估計上述整個舖位每月租金約200萬元。據悉，蔡志明早於2002年以約2.04億元買入該巨舖，料租金回報約12厘。該舖位在2013年高峰期曾由百老匯電器租用，月租高達400萬元。

「玩具大王」蔡志明持有旺角亞皆老街宏安大廈基座5層巨舖。（蔡偉南攝）

東方棕泉老闆莫應光近年兩度入市買舖

翻查資料，東方棕泉老闆莫應光近年也有涉足於物業投資市場，如在2022年4月以2,780萬元買入筲箕灣望隆街14號地舖，面積約900平方呎，呎價約3.09萬元。而在今年5月份他又以4,100萬元買入九龍城衙前塱道32號地舖，面積約1,000平方呎，呎價4.1萬元。