十大屋苑連續3周錄雙位數成交　中原：料農曆新年前交投現小陽春

中原地產十大屋苑本周末錄15宗成交，按周上升7.1%，連續3周錄雙位數成交，連升4周創44周新高（2023年3月4至5日錄17宗）。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一月首個周末暫未有一手新盤競爭，而且二手業主願折讓發售，故二手交投走勢理想。加上政府宣佈暫停賣地，釋出救市訊號，刺激買家加快入市步伐，十大屋苑本周未錄15宗二手成交，反映市場對政府措施反應良好，料農曆新年前二手樓市交投量會出現小陽春。

太古城三房1050萬元沽 業主17年賺逾六球

港島區方面，海怡半島及太古城均錄成交，不少買家趕於農曆新年前入市，太古城現交投量小陽春，周末兩天錄4宗成交，本月已暫錄7宗成交，平均實用呎價14,520元。其中恆星閣低層F室以1,050萬元成交，實用面積718平方呎，三房間隔，可望園景，呎價14,624元。原業主則於2006年以433萬元購入，持貨約17年，是次沽出帳面獲利617萬元，單位期內升值1.4倍。

嘉湖山莊兩房四年帳蝕165萬

九龍區四個指標屋苑中，美孚新邨錄2宗成交，黃埔花園錄4宗，麗港城及新都城則未錄成交。區內代理表示，樓市氣氛好轉，加上不少業主趕於農曆新年前沽貨，屋苑本周末錄2宗成交，較上周錄3宗少1宗，平均實用呎價報9,339元，按周微跌1%。

新界區方面，嘉湖山莊交投平穩，屋苑本周末錄2宗成交，平均實用呎價8,286元，當中麗湖居4座低層E室，實用面積446平方呎，屬兩房間隔，最新以355萬元成交，呎價7,960元。原業主則於2019年6月以520萬元買入， 持貨4年，是次沽出帳面蝕165萬元，單位貶值31.7%。

至於沙田第一城本周末錄1宗成交，單位為26座低層A室，實用面積447平方呎，屬三房間隔，以510萬元成交，呎價11,409元。據悉，原業主則於1993年以187萬元買入，持貨近31年，是次沽出帳面獲利323萬元，單位期內升值1.7倍。