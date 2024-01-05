發展局甯漢豪：5年供應量超標6800伙　只是今季未有推出住宅地皮

發展局昨日公布本季度賣地計劃，僅推出一幅元朗工業地，不推出住宅以及商業地，屬2011年恢復定期賣地後，約13年來的首次。發展局局長甯漢豪今日（5日）出席「潤心建設．築創未來」頒獎典禮時表示，過去5年，政府土地供應量已超出目標約6,800伙，强調外界不應只關注於單一年度的供應數字。



發展局局長甯漢豪表示，政府並非每季都會同時推出住宅、商業地及工業地，強調只是今季未有推出住宅地皮。她指出，本年度目標為提供可建設1.29萬伙住宅的土地，而目前已提供約1.1萬伙，十分接近目標，因此政府並沒有漠視供應私樓的目標。

甯漢豪補充，過去5年政府土地供應量已超出目標約6,800伙，認為外界不應只關注於單一年度的供應數字。強調政府推地計劃一向秉持現有方向及政策，政府未來10年目標是提供3,300公頃的熟地，主要來自北部都會區及交椅洲人工島，而該目標一直沒有改變。

發展局局長甯漢豪（資料圖片）

預計北都創造50萬個職位及50萬伙住宅

另外，她預計北部都會區新增土地達3,000公頃，將創造50萬個新工作職位，以及超過50萬伙住宅。政府將整個北都分為四個區域，各區域賦予不同發展主題及產業定位，致力建設北都成為宜居社區。

而今年政府北都重點 ，一方面繼續推展已動工的工程項目，至於未動工的項目例如流浮山、新界北新市鎮、牛潭尾等地帶，將會為提供土地用途建議，至於新田科技城，將致力於今年內展開土地平整工程。