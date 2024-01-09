英皇半年頻沽貨　楊受成8288萬賣《新報》舊址　加拿大基金接貨

英皇集團由上年6月起先後沽貨，沽出多間物業套現逾4億元。市場消息指，西環香港工業大廈17樓全層新近以8,288萬元沽出，原業主為英皇集團主席楊受成或相關人士，持貨17年勁賺12.8倍。



是次成交物業為香港工業大廈17樓全層，面積16,150平方呎，原業主早於2020年底放售，意向價2億元，呎價約11,904元，最終多番減價，以8,288萬易手，減幅達58%，呎價約5,132元。

翻查資料指，該物業持有人為如富有限公司（DISTINCT RICH LIMITED）， 公司董事為英皇集團相關人士，原業主早於2006年3月以600萬元買入上述物業，持貨17年，帳面獲利7,688萬，物業升值12.8倍。

英皇集團主席楊受成。（攝影：陳順禎）

香港工業大廈。（陳蕾蕾攝）

加拿大基金Brookfield三度入市

上址曾作為《新報》辦公室，及後由於《新報》搬離，並於2015年結業。目前作為迷你倉用途。

新買家為加拿大基金Brookfield，該基金近年在港經營RedBox迷你倉業務，料新買家可享租金回報逾4厘。另外，Brookfield於2022年曾兩度入市，分別向興勝創建購入沙田工業中心A座4樓1至23號工作間及平台及大廈2樓V49及V55號車位，作價2.11億。

加拿大基金Brookfield三度入市。

英皇半年沽5物業套現近5億

市場消息指，英皇集團近半年內頻頻沽貨，包括2023年6月以6,380萬元售出跑馬地怡豐大廈地下1至4號舖予亞洲國際餐飲集團或相關人士；同年8月以1.8億元售出西灣河成安街18號港島‧東18地下及1樓基座商舖；及後9月，再以8,550萬元沽出北角THE JAVA地下1、2、3號舖。再於同年11月以550萬賣柴灣華盛中心地廠，計及是次成交，總成交金額達4.88億元。