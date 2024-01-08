太子聯合廣場3000萬蝕放　低過14年前買入價10%　華御結現租8.7萬

市場憧憬今年減息，利好物業市場，不過有部分業主仍選擇蝕讓放售舖位以吸引投資者。太子聯合廣場一間地舖近日委托代理出售，意向價3,000萬元，呎價約6.6萬元。據悉，業主為資深舖位投資者、「銀城物業投資」創辦人何國鴻。



美聯旺舖高級營業董事林偉文表示，上述舖位為太子彌敦道760號聯合廣場地下G27號，單位門闊約15呎，建築面積450平方呎，店内設有來去水位，三相電60A，早前曾被奶茶店，珠寶店承租。業主最新意向以3,000萬元放售，折合呎價6.6萬元。店舖目前由華御結以每月8.65萬元承租，租約至2026年5月。若以意向價計，估計買家可即享3.5厘租金回報。

舖位由資深投資者何國鴻持有

何國鴻於2010年以3,350萬元買入舖位，持貨14年。若成功以意向價售出估計帳面蝕讓350萬元，物業期内貶值10%。何國鴻為本地資深舖位投資者，據悉何曾於老牌旅行社「星晨旅遊」清盤後，以旗下公司「華亨科技」的名義買入大量相關股份，並成為其最大股東。