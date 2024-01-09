美孚新邨百萬豪裝三房800萬急沽　呎價九千不到　實蝕兩球｜多圖

市況未見起色，部分睇淡後市的業主「等唔切」，選擇蝕讓急沽。十大藍籌屋苑荔枝角美孚新邨，屋苑一伙三房單位最新以800萬元蝕讓沽出，呎價8,869元，再跌穿9,000元關口。業主7年前買入價888萬元，連同其他買賣使費及裝修費，實蝕超過200萬元。



香港置業美孚區首席聯席董事吳志輝表示，該單位為美孚新邨二期百老匯街32號極高層A室，實用面積902平方呎，新裝修三房套間隔，望內街景。原業主於2022年5月份已開始放盤，叫價1,150萬元，其後因應市況持續減價。但眼見單位已放盤2年，業主決定盡快沽出，最終以800萬元成交，累劈350萬元，折合呎價8,869元。

↓美孚新邨二期極高層A室↓

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單位豪裝過百萬

圖片可見單位裝修豪華，代理指估計花費逾百萬元。另外代理亦指，以同屋苑三房戶型而言，成交呎價9,000元以下的個案不多。

原業主於2016年11月以888萬購入單位，持貨超過7年，帳面蝕讓88萬元。若及買入時的稅款33萬元，以及買賣兩次的佣金支出約17萬元，連同逾百萬元的裝修費用計算，估計實蝕金額超過200萬元。