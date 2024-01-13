頭炮新盤｜新婚夫婦為住近屋企人　斥500萬買黃大仙薈鳴兩房

撰文：李明珠
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宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴將於今日（13日）展開首輪銷售共165伙，該盤已於本月11日下午6時截票，最終錄得1,160個認購登記，較首輪發售165伙超額認購逾6倍。首輪銷售於今日上午9時於尖沙咀天文臺道售樓處開售，首輪不設分組，每名買家最多購買2伙單位。據代理消息，截至中午時段，薈鳴暫時沽出45伙，佔今日可售單位165伙的27%。

薈鳴買家管太太表示，她與先生分別從事市場營銷及裝修工作，是次花費約500多萬元購入一伙兩房單位。夫婦二人原本居住於旺角，由於家人住黃大仙，為了方便照應而選擇薈鳴。她透露有留意其他新盤項目，但考慮到家人因素，認為薈鳴的地段比較方便及合適。

被問到會否擔心樓市下跌，管太認為始終單位用作自住，並不擔心。

薈鳴暫時沽出45伙，佔今日可售單位165伙的27%。

首輪推售165伙

首輪開售合共推出165伙單位，包括5伙開放式單位、96伙一房單位及64伙兩房單位。實用面積介乎200至375平方呎，折扣後售價338.8萬至744.5萬元，折扣後呎價介乎14,251至19,970元。該批單位市值約7.8億元。

黃大仙薈鳴地盤。

↓18樓A室連裝修示範單位↓

+15

↓18樓F室無改動示範單位↓

+9
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