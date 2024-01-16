PARK YOHO Napoli周六賣12伙　折實入場648萬　部分單位轉租為賣

新地（0016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli昨日突加推新價單共74伙，折實平均呎價約13,756元，較對上於2021年的5號價單折實平均呎價17,909元低約23%。該盤今日上載新銷售安排，落實於本周六（20日）以先到先得形式推售12伙單位。



周六推售的12伙單位，皆為21B座2樓、7樓，以及12樓A至D室單位，均屬周一才新加推的單位，實用面積為487平方呎及572平方呎，分別屬兩房及兩房連儲物室間隔，折實價由647.8萬至785.26萬元，折實呎價為13,252至13,728元。

值得留意的是，PARK YOHO Napoli第21A、21B及22座單位早前曾作出租用途，單位現將轉租為售，均會進行翻新。發展商表示，定價亦反映相關情況，另項目提供現樓單位予有興趣買家參觀。

元朗錦田北PARK YOHO。

劈價加推74伙 平過3年前兩成

項目於昨日（15日）突加推新價單共74伙，該批單位價單定價由744.6萬至2,316.3萬元，呎價由14,905元至22,888元。是次提供的優惠較早前16%再低3%，即扣除今次最多13%優惠後，折實價647.8萬至2,015.18萬元，折實呎價由12,967至19,913元。

新價單位實用面積由460至1,012平方呎，戶型涵蓋兩至三房間隔，另設8伙特色戶，折實平均呎價約13,756元，較對上於2021年的5號價單折實平均呎價17,909元低約23%。