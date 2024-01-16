13年前一手買入都要蝕！　筲箕灣譽．東兩房758萬沽、終輸74萬

蝕讓潮持續，部分持貨超過10年的單位亦難逃厄運。筲箕灣譽．東一伙兩房單位近日以758萬元沽出，呎價16,659元，創近年新低。原業主2011年一手買入帳面蝕讓74.4萬元離場。



美聯物業分行助理區域經理鄭琨表示，該單位為譽．東高層C室，實用面積455平方呎，兩房間隔。原業主於近期叫價約800萬元放盤，其後獲同區客垂青。據悉，新買家希望趕在農曆新年前入市，有見單位售價符合預算，加上原業主具誠意，故議價以758萬元成交，折合呎價16,659元。

持貨13年仍要蝕74萬

根據資料，屋苑二手成交量不多，過往3年成交呎價介乎18,776元至22,265元。是次成交呎價較3年間的低位再低出約11%。

原業主於2011年9月以832.4萬元一手購入單位，持貨13年轉手，帳面仍需蝕讓74.4萬元，期内貶值約9%。